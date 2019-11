POL-NB: Motorradfahrer verursacht unter Alkohol einen Verkehrsunfall und verletzt sich dabei schwer

Neubrandenburg (ots) - Am 07.11.2019 gegen 15:25 Uhr kam es in der Ortschaft

Mölschow, im Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hierbei wollte der 34-jährige Fahrer eines Motorrades (Crossbike) den Zecheriner

Weg in Richtung Hauptstraße befahren. Vor ihm auf dem Sitz saß dabei sein

2-jähriger Sohn. Kurz nach Fahrtantritt hob, aus bisher unbekannter Ursache, das

Vorderrad vom Asphalt ab und der Fahrzeugführer stürzte mit dem Motorrad. Dabei

zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber

ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde er stationär

aufgenommen. Der 2-jährige Sohn wurde bei dem Unfall nur leicht im Gesicht

verletzt. Er wurde ebenfalls vorsorglich mit einem Rettungswagen zur genauen

Untersuchung ins Krankenhaus gebracht . Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nicht

entstanden. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des

Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemakoholtest ergab

einen Wert von 1,06 Promille. Des Weiteren stellten die aufnehmenden

Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug für den Straßenverkehr nicht zugelassen

ist und das der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

war. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz erstattet.



