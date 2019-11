POL-GÜ: Täter entwendeten Geldkassette

Sanitz (ots) - In der Nacht zum 07.11.2019 haben unbekannte Täter in Roggentin

die Verglasung eines Rolltores zerstört und konnten dadurch die integrierte Tür

öffnen. Aus dem Büroraum wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Dem

Eigentümer ist ein Sach- und Stehlschaden von 1.500 Euro entstanden.







