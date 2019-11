POL-NB: Polizei kontrolliert einen Radfahrer mit Handy in der Hand und findet dabei mehr als 400g Marihuana und 80g Haschisch

Demmin (ots) - Am 06.11.2019 gegen 14:10 Uhr stellten Beamte des

Polizeihauptrevieres Demmin in der Baumannstraße in Demmin einen Fahrradfahrer

fest, der in der Hand ein Handy festhielt. Die Beamten haben den Radfahrer

angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten auf, dass der

18-Jährige den Verstoß ungewöhnlich schnell zugegeben hat und dabei sehr nervös

wurde. Da sie zudem auch auffällige Pupillen bemerkten, befragten die Beamten

den Radfahrer nach dem letzten Betäubungsmittelkonsum. Der 18-Jährige stritt

jeglichen Betäubungsmittelkonsum vehement ab. Bei der Überprüfung des Rucksackes

konnten die Beamten in einem Einwegglas eine unbekannte grünliche pflanzliche

Substanz feststellen.



Der 18-Jährige gab dann nach erfolgter Belehrung zu, Betäubungsmittel konsumiert

zu haben. Ein durchgeführter Urintest hat ein positives Ergebnis für den Konsum

von THC und Amphetamine angezeigt.



Da der Tatverdächtige schon wegen mehrerer Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt war und auf Grund der Feststellungen vor

Ort der Verdacht auf weiteren Betäubungsmittelbesitz bestand, wurde mit

Unterstützung der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin die

Wohnung des 18-Jährigen durchsucht. Hierbei konnten die Beamten weitere

Betäubungsmittel sicherstellen. Die Beamten haben insgesamt ca. 400g Marihuana

und ca. 80g Haschisch sichergestellt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei der

sichergestellten Menge an Betäubungsmitteln handelt es sich um eine nicht

geringe Menge, so dass der Verdacht des Handelns besteht. Die Ermittlungen

wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen.







