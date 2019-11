POL-SN: Diebstahl von zwei Pkw in der Werdervorstadt

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht wurde in der Walter-Rathenau-Straße

ein schwarzer Ford Mondeo entwendet. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen

LWL-MN32.



Im Fahrzeug befand sich ein hochwertiges Fahrrad der Marke »Cube Editor«. Durch

die verdunkelten Scheiben, war dies allerdings nicht nicht sichtbar.



In der Straße »Am Werder« wurde ein beigefarbener Ford Kuga entwendet. Das

Fahrzeug trägt das Kennzeichen PCH-MK 800.



Der Gesamtschaden der entwendeten Fahrzeuge beträgt knapp 50.000 Euro. Die

Polizei hat eine Sachfahndung eingeleitet.







