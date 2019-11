POL-ANK: Polizei stoppt Transporter mit gestohlenen Fahrrädern

Ückeritz (ots) - Gestern Nachmittag (06. November 2019, 13.00 Uhr) haben Beamte

des Polizeireviers Heringsdorf in Ückeritz einen Transporter mit Diebesgut im

Wert von etwa 4.600 Euro kontrolliert. Der polnische 24-jährige Fahrer führte

insgesamt sechs Fahrräder - darunter ein Elektrofahrrad - sowie auch zwei

Akkutrennschleifer mit sich. Eine Sachfahndungsabfrage verlief bei drei der

Fahrräder positiv. Diese sollen in Eutin (Schleswig-Holstein) entwendet worden

sein. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv, demzufolge sich

der Fahrzeugführer nicht nur wegen besonders schweren Diebstahls und Hehlerei,

sondern darüber hinaus wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln

verantworten muss. Der Mann wurde zwischenzeitlich festgenommen, ist

mittlerweile aber wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden. Das Diebesgut wurde

durch die Polizei sichergestellt. Gegenwärtig laufen noch weitere Ermittlungen

und Überprüfungen zu den noch nicht zugeordneten Fahrrädern.







