POL-LWL: Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach vermisstem Mann

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem vermissten 54-jährigen

Ihor Koval aus Boizenburg/ Horst. Der aus der Ukraine stammende Asylbewerber ist

seit dem vergangenen Mittwoch (30.10.2019) aus der Erstaufnahmeeinrichtung in

Horst verschwunden und seither unbekannten Aufenthalts. Einem Hinweis zufolge

soll sich der Vermisste möglicherweise zu Fuß auf den Weg in die nur wenige

Kilometer entfernten Kleinstadt Lauenburg (Schleswig- Holstein) gemacht haben.

Allerdings überprüft die Polizei auch andere Abgangsrichtungen im Bereich der

Einrichtung. Der 54-Jährige ist wegen einer psychischen Erkrankung auf

Medikamente angewiesen und leicht bekleidet unterwegs. Bisherige Fahndungs- und

Suchmaßnahmen der Polizei nach dem Mann verliefen ohne Ergebnis. Der Vermisste

ist ca. 180 cm groß und schlank und trägt dunkelblondes Haar. Er ist lediglich

mit einer Jogginghose, einem T- Shirt und Latschen bekleidet. Hinweise zum

Aufenthalt des Vermissten nehmen das Polizeirevier in Boizenburg (Tel. 038847/

6060) oder die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der

