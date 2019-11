POL-HST: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz in Stralsund

Stralsund (ots) - Am gestrigen Tag (06.11.2019) wurden zunächst Rettungskräfte

gegen 12:45 Uhr darüber informiert, dass in der Böttcherstraße in Stralsund ein

29-Jähriger über gesundheitliche Probleme klagt. Rettungskräfte stellten in der

Wohnung des Mannes erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Der 29-Jährige wurde

zunächst in ein Stralsunder Krankenhaus verlegt. Weil sich sein

Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, wurde er in ein Krankenhaus nach

Kiel geflogen. Gegenwärtig befindet sich der 29-Jährige auf dem Weg der

Besserung.



Sein 30-jähriger Mitbewohner musste gestern ebenfalls im Stralsunder Krankenhaus

behandelt werden und konnte es heute wieder verlassen.



Bei Ermittlungen im Wohnhaus der Geschädigten, in welchem sich insgesamt zwei

Wohnungen befinden, wurde ein technischer Defekt an der Heizungsanlage

festgestellt. Aufgrund dieses Defekts strömte offenbar Kohlenmonoxid in den

Heizungsraum und vermutlich von dort aus weiter über Lüftungs- und Kabelschächte

in die Wohnungen. Ein Fremdverschulden wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand

durch den Kriminaldauerdienst Stralsund ausgeschlossen.



Nach Abschluss des Einsatzes begannen die Reparaturarbeiten an der

Heizungsanlage sowie die Nachrüstung eines Kohlenmonoxid-Warnmelders.







