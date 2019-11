POL-HRO: Spiel der 3.Liga F.C. Hansa Rostock gegen MSV Duisburg Informationen zu Verkehrseinschränkungen

Rostock (ots) - Am Samstag, den 09.11.2019, wird um 14:00 Uhr im Ostseestadion

das Fußballspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem MSV Duisburg

angepfiffen. Um eine sichere An- und Abreise der Fans beider Vereine zu

gewährleisten, sind verkehrseinschränkende Maßnahmen notwendig.



Am Samstag, den 09.11.2019 werden ab 10:00 Uhr folgende Straßen für den

Fahrzeugverkehr gesperrt:



- Schillingallee (Höhe E.-Heydemann-Str.)



- Ernst-Heydemann-Straße



Es ist zu beachten, dass in diesem Bereich auch das Parken ab 10:00 Uhr verboten

ist.



Die Anwohner werden gebeten, unbedingt die Beschilderung in diesen Bereichen zu

beachten!



Auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes wird ab 08:00 Uhr der Parkplatz

´Albrecht-Kossel-Platz´ für die öffentliche Nutzung gesperrt.







