POL-NB: 68-jähriger Mann verursacht zwei Polizeieinsätze wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr

Neubrandenburg (ots) - Ein 68-jähriger alkoholisierter Mann hat die

Polizeibeamten aus Friedland und Neubrandenburg in den letzten Stunden

beschäftigt.



Am gestrigen 06.11.2019 gegen 20:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers

Friedland nach Burg Stargard gerufen, da dort eine männliche Person trotz

starken Alkoholkonsums mit einem Fahrzeug fahren wollte. Durch Zeugen vor Ort

konnte er bisher daran gehindert werden, da ihm der Fahrzeugschlüssel

weggenommen wurde. Die Zeugen benötigen dafür aber Unterstützung und haben aus

dem Grund die Polizei gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie

zunächst mit den Zeugen vor Ort sprechen. Während der Sachverhaltsklärung

erschien der 68-Jährige in einem stark schwankenden Gang. Die Beamten

versuchten, ihm die Sachlage zu erläutern, dass er in dem alkoholisierten

Zustand kein Fahrzeug führen darf. Dies konnte bzw. wollte er so nicht verstehen

und trat zunehmend beleidigend und körperlich aggressiver den Beamten gegenüber

auf, so dass der 68-Jährige zu Boden gebracht werden musste. Dabei trat er mit

beschuhtem Fuß gegen die linke Schulter eines Beamten. Zur Unterbindung weiterer

Straftaten wurde der 68-Jährige gefesselt, wobei er weiterhin aktiven Widerstand

leistete. Der Widerstand brach plötzlich ab, da beim Tatverdächtigen

gesundheitliche Probleme durch ein bekanntes Herzleiden auftraten. Nach wenigen

Minuten besserte sich der Zustand. Der 68-Jährige wurde trotzdem mit dem

Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Dabei hat er sich

kooperativ und einsichtig verhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat

einen Wert von 1,71 Promille ergeben. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht

verletzt. Der 68-Jährige muss sich trotzdem wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte verantworten.



Am heutigen 07.11.2019 gegen 07:45 Uhr wurde der Einsatzleistelle des

Polizeipräsidiums mitgeteilt, dass der 68-Jährige unter Einfluss von Alkohol von

Burg Stargard nach Neubrandenburg fährt. Die Beamten des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg konnten das Fahrzeug des 68-Jährigen an der Kreuzung Carlshöher

Straße/Lindenhofer Straße in Neubrandenburg stoppen. Der durchgeführte

Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,76 Promille ergeben. Dem 68-Jährigen wurde

die Rechtslage und weitere Verfahrensweise erläutert. Es folgte die Erstattung

der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, die Blutprobenentnahme im

Klinikum Neubrandenburg und Beschlagnahme seines Führerscheines. Zu Verhinderung

einer erneuten Fahrt unter Alkoholeinfluss stellten die Beamten auch den

Fahrzeugschlüssel sicher. Nach der Belehrung, dass er nun kein Fahrzeug mehr im

öffentlichen Straßenverkehr führen darf, wurde der 68-Jährige aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen.







Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell