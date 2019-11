POL-HRO: Fahrraddiebstahl dank Zeugen verhindert

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 5. November 2019 versuchten zwei unbekannte

Täter in der Blücherstraße in Rostock ein Damenfahrrad zu stehlen. Das Fahrrad

der 53-jährigen Geschädigten war auf dem Schulgelände der ´Kinderkunstakademie´

an einem Ständer angeschlossen. Dank eines 33-jährigen Zeugen konnte der

Diebstahl des Fahrrads verhindert werden. Der Zeuge beobachtete, wie ein Täter

auf dem Gehweg Ausschau hielt, während der zweite Täter das Fahrradschloss

öffnete. Der Zeuge sprach die beiden Täter an, die daraufhin flüchteten.

Anschließend informierte der Zeuge die Polizei, die nunmehr die Ermittlungen

aufgenommen hat.



An dieser Stelle möchte sich die Polizei Rostock bei dem Zeugen dieses Vorfalls

bedanken und ruft weiterhin die Bevölkerung zur gemeinsamen Sicherheit auf. Im

Rahmen dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe tragen wir alle eine

Verantwortung Gefahren abzuwehren und leisten einen spezifischen Beitrag.







