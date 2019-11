POL-ANK: Verkehrsunfall mit Unfallflucht bei Levenhagen

Greifswald (ots) - Heute Morgen (06. November 2019, gegen 8.15 Uhr) ereignete

sich auf der B 109 zwischen Heilgeisthof und Levenhagen ein Verkehrsunfall mit

drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen überholte der

Unfallverursacher, welcher die Bundesstraße in Richtung Greifswald befuhr, einen

LKW trotz Gegenverkehrs. Der Fahrer eines Renaults, welcher in Richtung

Levenhagen unterwegs war, musste infolgedessen stark abbremsen, damit es zu

keinem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto kommt. Dadurch fuhr die

Fahrerin eines Opels trotz Bremsung auf den vor ihr fahrenden Renault auf. Die

Fahrerin und der Fahrer der beiden Autos wurden ein Glück nur leicht verletzt,

es entstand allerdings ein Schaden von ca. 6.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des

überholenden PKW setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom

Unfallort.



Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung: Wer kann weitere Angaben

zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen PKW machen? Bei dem Auto soll es sich nach

ersten Erkenntnissen um einen grünlichen Ford mit Grimmener Kennzeichen

gehandelt haben. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834-5400, aber auch jede andere

polizeiliche Dienststelle auf.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell