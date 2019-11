POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Einbruchsdiebstählen in Stavenhagen und Tützpatz - Baumaschinen im Wert von ca. 15.000Euro entwendet

Stavenhagen (ots) - In der Nacht vom 05.11.2019 zum 06.11.2019 ist es in

Stavenhagen und Umland zu zwei Einbruchsdiebstählen gekommen.



Im ersten Fall wurde die Hinweisgeberin am 06.11.2019 gegen 00:45 Uhr durch

laute Geräusche in dem angegriffenen Gebäude in der Ivenacker Straße in

Stavenhagen geweckt, bemerkte den Einbruch und verständigte daraufhin die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Nach bisherigen

Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den

Büroräumen der Einrichtung verschafft und sämtliches Mobiliar durchsucht. Dabei

wurde ein Sachschaden von ca. 200 Euro verursacht. Nach derzeitigen

Erkenntnissen wurde nichts entwendet.



Im zweiten Fall wurde heute früh bei Arbeitsbeginn der Diebstahl von

Baumaschinen im Wert von ca. 15.000 Euro von einem Firmengelände in Tützpatz

bemerkt und angezeigt. Bislang unbekannte Täter haben sich durch Beschädigung

des Zaunes direkt an der L27 gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Firmengelände

begeben und drei große Bodenverdichter (sogenannte Rüttelplatten) der Marke

Wacker und ein Fugenschneider der Marke Stihl entwendet. Der Wert der

Baumaschinen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden

beträgt zudem ca. 5.000 Euro.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen im

Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin

aufgenommen. Wer auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tützpatz und

Stavenhagen wahrgenommen hat, Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder dem

Verbleib des Diebesgutes oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet

sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224.







