POL-HST: 64-Jähriger verursacht in Niepars einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Niepars (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 05.11.2019, touchierte ein

64-Jähriger aus der Gemeinde Niepars gegen 10:40 Uhr mit einem PKW Nissan in der

Gartenstraße in Niepars beim Rückwärtsfahren einen stehenden Transporter.

Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000

Euro.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten vom Polizeirevier Barth

Alkoholgeruch in der Atemluft des 64-jährigen Mannes. Eine

Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,45 Promille. Durch einen Arzt

wurde bei dem Nissan-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die Beamten

beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen des

Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.







