POL-ANK: Einbruchsdiebstahl im Demokratiebahnhof

Anklam (ots) - In der Zeit vom 04. November (ca. 18.00 Uhr) zum 05. November

2019 (ca. 12.00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum

Demokratiebahnhof in Anklam. Dort entwendeten sie ein Fernsehgerät sowie auch

einen Verstärker, wodurch ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden ist. Der KDD

war vor Ort und hat Spuren gesichert.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Anklam unter der 03971-2510 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.







