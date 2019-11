POL-HST: Jugendliche retten Senior aus der Trebel

Grimmen (ots) - Gestern Nachmittag, dem 05.11.2019, schritten zwei 16 Jahre alte

Jugendliche entschlossen ein, als ein 85-Jähriger in der Grimmener Bahnhofstraße

auf einer Treppe den Halt verlor und in die Trebel stürzte.



Wie der Polizei bislang bekannt geworden ist, wollte sich der aus der Region

stammende Senior die Trebel gegen 14:30 Uhr aus der Nähe betrachten. Dazu begab

er sich die regennasse Treppe hinunter, auf der er plötzlich ausrutschte und zu

Fall kam. Bei dem Sturz, den die beiden Jugendlichen aus der Gemeinde Grimmen

beobachten konnten, schlug der 85-Jährige mit dem Kopf auf dem Beton auf und zog

sich eine Kopfplatzwunde zu. Anschließend rutschte er vollständig in den Fluss.



Die beiden Jugendlichen handelten bemerkenswert. Sie setzten telefonisch einen

Notruf ab und retteten anschließend den betagten Mann aus dem Wasser. Bis zum

Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich die beiden 16-Jährigen um den

Rentner. Die eingesetzten Rettungskräfte und Kameraden der Feuerwehr

transportierten den 85-Jährigen im Anschluss zum Rettungswagen. Zur weiteren

ärztlichen Versorgung wurde der Senior in ein Krankenhaus gefahren.



Die Polizeiinspektion Stralsund bedankt sich auf diesem Weg bei den beiden

Jugendlichen, die beispielgebend und couragiert gehandelt haben, als ein Mensch

dringend Hilfe benötigte. Durch ihr entschlossenes Einschreiten haben sie

womöglich Schlimmeres verhindert.







