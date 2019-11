POL-SN: Pkw erfasst Kind auf Fahrrad

Schwerin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Robert-Beltz-Straße wurde in

der gestrigen Mittagszeit ein 10-jähriges Kind leicht verletzt.



Ein 33-jähriger VW-Caddy-Fahrer hatte die Absicht in Richtung Löwenplatz

abzubiegen und übersah nach ersten Erkenntnissen den 10-Jährigen, der mit seinem

Fahrrad zu diesem Zeitpunkt die Straße querte.



Der 33-Jährige kümmerte sich sofort um den Jungen und verständigte einen

Rettungswagen.



Das Kind wurde ins Klinikum zu Untersuchung gebracht. Gegen den Fahrzeugführer

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.







