POL-HRO: Ergebnisse der heutigen Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´

Als Teil der monatlichen Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN´. sind die

Verkehrskontrollen im Monat November auf den Schwerpunkt ´Vorfahrt und Vorrang´

ausgerichtet. Die Auftaktveranstaltung der Kontrollen im Polizeipräsidium

Rostock fand heute in Schwerin statt.



Im Verlauf des Vormittags haben dabei 12 Beamte der Polizeiinspektion Schwerin

an zwei verschiedenen Kontrollstellen in der Landeshauptstadt Verkehrsteilnehmer

kontrolliert. Festgestellt wurden insgesamt 16 Rotlichtverstöße durch 13 Pkw-

und drei Radfahrer. Zusätzlich geahndet wurde das Fahren ohne Gurt (8x) und das

Telefonieren während der Fahrt(1x). Verwarnt wurden zudem auch acht

Fahrradfahrer, die in den frühen Morgenstunden ohne die vorgeschriebene

Beleuchtung unterwegs waren.



Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt nach wie vor zu den

Hauptunfallursachen im Land. Deshalb wurden die Verkehrskontrollen durch

Präventionsberater begleitet, die mit den Verkehrsteilnehmern zum Thema ins

Gespräch kamen.



Die themenorientierten Verkehrskontrollen erstrecken sich über den gesamten

November 2019. Dadurch sollen Verkehrsteilnehmer für ihre Verantwortung und

Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sensibilisiert werden.







Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock