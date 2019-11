POL-GÜ: Unfall auf der B110 ging für alle Beteiligte glimpflich aus

Sanitz (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen gegen 06:40 Uhr

auf der B110, in der Ortslage Neu Pastow. Die 26jährige fuhr mit ihrem Opel

hinter dem Renault des 54jährigen und bemerkte dessen Anhalten zu spät. Sie

bremste stark ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte sie jedoch

noch den Heckbereich vom Renault. In der Folge kam es zum seitlichen

Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 41jährigen Fahrer eines Mercedes. Dieser

kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem

Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Alle beteiligten Personen

blieben unverletzt. Der Sachschaden ist mit 9.200 Euro angegeben. Für die

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde für eine Stunde eine Vollsperrung

eingerichtet.







Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell