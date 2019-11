POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B104 bei Wilhelmshof (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



Am 04.11.2019, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der B104 ein

schwerer Verkehrsunfall.

Der 65-jährige Unfallverursacher befuhr mit einem PKW Hyundai die

Bundesstraße in Richtung Linken. Kurz vor der Ortslage Wilhelmshof,

an einer leichten Bergkuppe, überholte er verbotswidrig einen LKW mit

Sattelauflieger. Als der 65-Jährige, welcher aus Nordrhein-Westfalen

stammt, einen im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda bemerkte,

versuchte er diesem auszuweichen. Dabei kollidierte der Hyundai mit

der Schutzplanke. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen

beiden PKW und dem LKW. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei

weitere PKW beschädigt.

Der Hyundai-Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin des Skodas (in

Stralsund wohnhaft) erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche

Verletzungen. Sie wurden mittels RTW zur weiteren medizinischen

Behandlung ins Klinikum Pasewalk verbracht. Der 61-jährige Fahrer des

Skoda und der 43-jährige slowakische LKW-Fahrer blieben unverletzt.

Am Hyundai und dem Skoda entstand jeweils wirtschaftlicher

Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf 31.000 Euro geschätzt.

Die B104 blieb aufgrund der Bergungsarbeiten und Fahrbahnreinigung

für über zwei Stunden vollgesperrt. Bei den Bergungs- und

Reinigungsarbeiten unterstützten sechs Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Plöwen.





