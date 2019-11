POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Gresenhorst und Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 04.11.2019, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der L 191 zwischen

Gresenhorst und Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem

eine Person lebensbedrohlich und drei Personen schwer verletzt

wurden. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem PKW Renault die L 191 aus

Richtung Gresenhorst kommend in Richtung Ribnitz-Damgarten. Ca. 500

Meter hinter Gresenhorst überholte die 25-Jährige kurz vor einer

Linkskurve einen vorausfahrenden PKW. Beim Wiedereinordnen geriet der

Renault aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und in

weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn. Der 68-jährige Fahrer eines PKW

Mercedes, welcher sich im Gegenverkehr befand, leitete sofort eine

Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Renault

nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Durch

die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in den Straßengraben

geschleudert. Bei dem Unfall wurde der 61-jährige Beifahrer des

Renaults lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins

Klinikum Stralsund verbracht. Die 25-Jährige sowie der

Mercedes-Fahrer und sein 68-jähriger Beifahrer wurden schwer

verletzt. Alle drei wurden mittels Rettungswagen in Kliniken nach

Rostock gebracht. Alle verletzten Personen stammen aus dem Landkreis

Vorpommern-Rügen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren vier

Rettungswagen, ein Notarztwagen und 26 Kameraden umliegender

Freiwilliger Feuerwehren im Einsatz.

Die L 191 musste während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung

der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt werden.





