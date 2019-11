POL-HRO: Eine schwerverletzte Person nach Feuer in einem PKW in Laage

Laage (ots) -



Am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu

einem Brand eines PKW in den Rudolf-Tarnow-Weg nach Bützow gerufen.



Mehrere Zeugen hatten kurz nach dem Halten eines PKW VW ein Feuer im

Innenraum bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Person im

Fahrzeug. Den Zeugen gelang es, einen 57-jährigen Mann aus dem

Fahrzeug zu retten. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde der

brennende PKW gelöscht. Der aus Rostock stammende Mann erlitt schwere

Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik nach Lübeck verbracht.



Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar. Der PKW des Mannes

wurde beschlagnahmt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen

aufgenommen.



Im Auftrag

Christian Eckermann

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell