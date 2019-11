POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Evershagen

Rostock (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen ca. 14:00 Uhr, wurde der Rostocker

Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Evershagen gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 54-jährige Mieter Essen in der Küche

zubereiten. Dabei schlief er jedoch stark alkoholisiert ein und es kam zum Brand

auf dem Herd. Im Rahmen einer Atemalkoholmessung konnte beim Mieter ein Wert von

2,22 Promille festgestellt werden.



Der Mieter wurde vor Ort medizinisch begutachtet und blieb unverletzt.



Der Kriminaldauerdienst hat die Spurensicherung am Tatort übernommen. Ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde gegen den Rostocker

eingeleitet.







