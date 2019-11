POL-HRO: Fahrzeugaufbrüche im Rostocker Hansaviertel - Zeugenaufruf

Rostock (ots) - Bereits am Freitagabend kam es im Bereich der Schillingallee zu

4 Fahrzeugaufbrüchen, bei denen u.a. Geldbörsen, Taschen und ein Tablet

entwendet wurden.



Alle Geschädigten waren Besucher eines Eishockeyspiels in Rostock. Als sie von

der Veranstaltung zurück zu ihren Fahrzeugen kamen, bemerkten sie beschädigte

Fahrzeugscheiben und das Fehlen ihrer Gegenstände.



In diesem Zusammenhang bittet die Rostocker Polizei um Hinweise aus der

Bevölkerung. Wer zwischen 19:30 Uhr und 22:45 Uhr Beobachtungen im Bereich

Schillingallee gemacht hat (z.B. auffällige Personen) möchte sich bitte bei der

Polizei melden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock

unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Weiterhin empfiehlt die Rostocker Polizei keine Gegenstände wie Geldbörsen,

Computer und Ähnliches in Fahrzeugen zurück zu lassen. Fahrzeuge sind keine

Tresore und bieten keinen Einbruchschutz. Darüber hinaus kennen erfahrene Diebe

meist alle Verstecke.



