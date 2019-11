POL-SN: Ausparkfehler mit Folgen

Schwerin (ots) - Beim Ausfahren aus einer Parklücke übersah am heutigen

Vormittag in der Johannesstraße eine 32-jährige Frau ein von hinten kommendes

Fahrzeug und stieß seitlich mit diesem zusammen.



Durch das Ausweichmanöver und die Wucht der Kollision stießen die beteiligte

Fahrzeuge mit zwei parkenden Pkw zusammen. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge

geschädigt.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.







