POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerer Beeinträchtigung des Berufsverkehrs

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen, gegen ca. 04:17 Uhr, ereignete sich auf der

Rövershäger Chaussee in Richtung Stadtzentrum ein Verkehrsunfall, der den

Berufsverkehr für einige Zeit zum Erliegen brachte. Infolge des Unfalls war die

Strecke zeitweise voll gesperrt und der Verkehr musste teilweise an der

Unfallstelle vorbeigeführt werden.



Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der 50-jährigen

Fahrerin eines PKW und dem 51-jährigen Fahrer eines LKW, die beide

stadteinwärts fuhren. Während sich der LKW auf der linken Fahrspur befand, fuhr

die PKW-Fahrerin auf der rechten Spur und kollidierte im weiteren Verlauf mit

der Beifahrerseite des LKW.



Die leicht verletzte Fahrerin des PKW wurde zunächst vor Ort durch den

Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Der

51-jährige Berufskraftfahrer blieb unverletzt.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell