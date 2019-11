POL-SN: Polizeifahrzeug kollidiert bei Einsatzfahrt mit Pkw

Schwerin (ots) - Im Bereich der Lübecker Straße/Büdnerstraße kam es am heutigen

Vormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Polizei und

einem Pkw.



Der Streifenwagen befand sich auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem

Signalhorn und Blaulicht. Ziel war der Stadtteil Lankow, Kollegen benötigten

Unterstützung.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Streifenwagen den Kreuzungsbereich bei Rot.

Der 35-jährige Fahrer eines VW-Golf bog zur gleichen Zeit aus der Büdnerstraße

in die Lübecker Straße ein, beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.



Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen auf das Gleisbett der Straßenbahn

geschoben, es kam zur Beeinträchtigung des Schienenverkehrs.



Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum

gebracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt.



Der Verkehrsunfall wurde durch Polizeibeamte des Polizeireviers Gadebusch

aufgenommen.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell