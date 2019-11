POL-NB: Tatverdächtiger nach Einbruch in die Polizeistation Mirow gestellt

Mirow (ots) - In der Nacht vom 03.11.2019 zum 04.11.2019 wurde in die

gemeinsamen Räumlichkeiten der Polizeistation Mirow und der

Wasserschutzpolizeistation Mirow in der Straße Mühlendamm in Mirow eingebrochen.

Als die Beamten heute früh ihren Dienst beginnen wollten, stellten sie eine

eingeschlagene Scheibe fest. Die Beamten bemerkten beim Betreten der

Dienststelle Veränderungen, z.B. dass das WC benutzt und sich in der Küche Essen

zubereitet wurde. Bei der Überprüfung sämtlicher Räumlichkeiten konnten die

Beamten einen 34-jährigen Mann feststellen, der versuchte, sich vor den Beamten

zu verstecken. Den Beamten ist es gelungen, den 34-Jährigen festzunehmen und ihn

zum Polizeihauptrevier Neustrelitz zu verbringen. Nach der

erkennungsdienstlichen Behandlung und Beschuldigtenvernehmung ist der 34-Jährige

nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg aus den polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen worden.



Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der 34-Jährige augenscheinlich gewaltsam

Zutritt zu der Dienststelle verschafft, um dort essen und schlafen zu können. Er

ist ohne festen Wohnsitz und polizeibekannt, da er in der Vergangenheit bereits

mehrfach Hausfriedensbrüche in Mirow begangen hat. Im hiesigen Fall wurden zwei

Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs aufgenommen.







