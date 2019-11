POL-HST: Kriminalpolizei ermittelt zu mehreren Bränden im Bereich Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Gegenwärtig ermittelt die Kriminalpolizei in

Ribnitz-Damgarten zu insgesamt vier Bränden, die sich im Zeitraum vom

vergangenen Donnerstag, dem 31.10.2019 und 01.11.2019 in und um

Ribnitz-Damgarten ereignet haben.



So teilte eine Hinweisgeberin dem örtlichen Polizeirevier am Halloweenabend mit,

dass auf einer Behindertentoilette auf dem Ribnitzer Marktplatz Papiertücher

brennen. Als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen, war das Feuer bereits

erloschen. Der Brand verursachte einen Sachschaden, der gegenwärtig auf 500 Euro

geschätzt wird.



Am 01.11.2019, gegen 17:20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand

einer mobilen Toilette in der Straße Am Bernsteinsee in Körkwitz alarmiert. Die

Toilette brannte vollständig nieder. Der entstandene Gesamtsachschaden wird in

diesem Fall auf 2.000 Euro geschätzt.



Nur 30 Minuten später kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und die

Beamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten gemeinsam zu einem Brand eines

abgestellten Pkw Opel im Gewerbegebiet Klockenhagen zum Einsatz. Nach bisherigen

Erkenntnissen entzündeten der oder die Unbekannten auf der Rücksitzbank des

unverschlossenen Pkw eine Papierrolle. Das Feuer konnte durch die eingesetzten

Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa

200 Euro.



Gegen 19:45 Uhr wurde am gleichen Abend der Brand einer Strohmiete in

Freudenberg gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Flammen schnell

löschen, sodass sich das Feuer nicht auf die gesamte Strohmiete ausbreiten

konnte. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Zwei Strohballen wurden

in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 500 Euro.



In allen vier Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Diese

dauern gegenwärtig noch an. Insbesondere wird geprüft, ob und inwieweit die vier

Fälle im Zusammenhang stehen könnten. Wer Hinweise zu den einzelnen

Sachverhalten geben kann, wie beispielsweise zu Personenbewegungen oder

Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel.

03821/8750) zu melden.







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell