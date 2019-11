POL-HWI: Tragischer Verkehrsunfall in Wismarer Innenstadt

Wismar (ots) - Heute Morgen gegen 08:00 Uhr kam es in der Wismarer Innenstadt,

Altwismarstraße Ecke Diebstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Lastkraftwagen und einer Radfahrerin. Hierbei verunglückte die 16-jährige

Radfahrerin tragischerweise tödlich.



Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Begutachtung der Unfallstelle und

Klärung der genauen Unfallursache herangezogen. Zur weiteren Untersuchung wurde

zudem der Lastkraftwagen sichergestellt. Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des

Fahrers bestehen nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Unfallstelle war bis circa

11:00 Uhr gesperrt.



Die Angehörigen des verstorbenen Mädchens wurden bereits vor Ort seelsorgerisch

betreut.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell