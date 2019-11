POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstählen aus PKWs im Bereich Dierhagen

Dierhagen (ots) - Am Sonntag, dem 03.11.2019, kam es auf dem Parkplatz am

Strandübergang 5 bei Dierhagen an der Landesstraße 21 zu zwei Diebstählen von

Wertsachen aus abgestellten Fahrzeugen.



Ein Ehepaar aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stellte seinen PKW Opel gegen

09:45 Uhr auf dem oben genannten Parkplatz ab. Als sie gegen 10:20 Uhr zum PKW

zurück kehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen

und aus dem Kofferraum eine Handtasche mit Wertsachen (Bargeld, Mobiltelefon

sowie diverse Papiere) entwendet hatten. Der Schaden beläuft sich nach

derzeitigen Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.



Außerdem wurde bei einem weiteren PKW VW einer Frau aus Schleswig-Holstein im

gleichen Tatzeitraum die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ein Rucksack

mit Wertsachen (Bargeld, iPad und diverse Papiere) aus dem PKW gestohlen. In

diesem Fall beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 1.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in

Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/ 8750 oder über die

Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass man keine

Wertsachen im Auto liegen lassen sollte- weder offen, noch versteckt im

Kofferraum. Lassen Sie keine Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift oder Hausschlüssel im Fahrzeug liegen. Zum Diebstahl aus dem

Auto könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Stellen Sie ihr

Fahrzeug außerdem auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell