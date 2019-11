POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht, LK VG

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.11.2019 gegen 16:05 Uhr kam es in der Baustraße, Ecke Stettiner

Str. in 17309 Pasewalk zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Nach

ersten polizeilichen Erkenntnissen, befuhr die 33-jährige

Fahrzeugführerin mit dem PKW Toyota die Baustraße in Richtung

Stettiner Straße in Pasewalk. Beim Abbiegen in die Stettiner Str. kam

die Fahrerin aus bisher unbekannter Ursache nach links von der

Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen einen Laternenmast.

Der Zusammenstoß wurde durch einen Zeugen beobachtet,der die

Einsatzleitstelle der Polizei über 110 informierte. In der Folge

entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallfahrerin befuhr

dann die Wilhelmstraße in Richtung Löcknitzer Str. in Pasewalk. Hier

wendete sie ihr Fahrzeug und stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein

Straßenschild / Parkverbotsschild. Auch hier entfernte sich die

Fahrzeugführerin im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, konnte aber

kurz darauf durch Polizeibeamte festgestellt und angehalten werden.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten

Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet

und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bei den beiden Unfällen

entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.800 Euro.

Die beschädigte Straßenlampe wurde durch angeforderte Mitarbeiter der

Stadtwerke Pasewalk abgeschaltet. Die weiteren Ermittlungen zum

Verkehrsunfall hat die Kriminalpolizei übernommen.





