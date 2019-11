POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow in Richtung Berlin

Linstow (ots) -



Am 02.11.2019 gegen 11:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf

der BAB 19, zwischen der Anschlussstelle Linstow und Malchow in

Richtung Berlin. Der 60 jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis

Oder-Spree kam mit seinem PKW BMW aufgrund des Nichtbeachtens der

Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse (Regen) während eines

Überholmanövers ins Schleudern. In der weiteren Folge kam der PKW

nach rechts von der Fahrbahn ab, schlug dort in die Böschung und kam

quer zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Der

Fahrzeugführer und seine Mitinsassin wurden bei diesem Verkehrsunfall

leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Plau am See

verbracht. Am PKW und der Autobahnnebenanlage entstand ein

Gesamtschaden von ca. 25.000,- EUR. Der PKW BMW X5 war nicht mehr

fahrbereit und musste geborgen werden.



Jens Schmidt, PHM

Polizeiinspektion Güstrow

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Außenstelle Linstow







Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell