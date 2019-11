POL-HRO: Versuchte schwere Brandstiftung in Dorf Mecklenburg

Wismar (ots) - Am Freitagabend gegen 22 Uhr bemerkten Bewohner eines

Einfamilienhauses in Dorf Mecklenburg, Ortsteil Rambow einen Knall. Sie sahen,

dass die Rasenfläche vor ihrem Haus zu brennen begann. Der Brand ging von einer

mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllten und mit einem Stofffetzen

angezündeten Bierflasche aus, welche in unmittelbarer Nähe des Hausgiebels lag.

Unbekannte Täter müssen diesen Brandsatz gegen das Haus geworfen und sich

anschließend unerkannt entfernt haben. Das Feuer konnte nicht auf das Haus

übergreifen. Es wurde kein Hausbewohner verletzt oder gefährdet. Der

Kriminaldauerdienst Wismar hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.



Polizeikommissarin Laura Blum

Polizeihauptrevier Wismar







