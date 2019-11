LWSPA M-V: Kollision im Fahrwasser der Seeschifffahrtsstraße Warnow

Rostock (ots) - Am 01.11.2019, um 15:30 Uhr, kam es im Fahrwasser der Warnow zu

einer Kollision zwischen einem dänischen Frachtschiff und einem deutschen

Fährschiff. Aus bislang ungeklärter Ursache gab es kurz vor der Passage beider

Schiffe, auf Höhe des Warnemünde Cruise Center, eine Kursänderung des

einlaufenden Frachtschiffes nach Backbord. Trotz sofortiger Einleitung eines

Notmanövers konnte eine Kollision mit dem auslaufenden Fährschiff nicht mehr

verhindert werden. Es kam zu erheblichen Beschädigungen an beiden Schiffen. Die

Außenhaut des Fährschiffes wurde am Backbord-Vorschiff oberhalb der Wasserlinie

auf einer Länge von ca. drei Metern aufgerissen. Der Vorschiffsbereich des

Frachtschiffes wurde so stark deformiert, dass mindestens drei Spanten brachen.

Der Gesamtschaden, einschließlich der Ausfallkosten des Fährschiffes, wird

derzeit auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden,

Betriebsstoffe traten nicht aus. Beide Schiffe konnten selbstständig zu

Liegeplätzen im Seehafen Rostock laufen. Die Ermittlungen an Bord beider Schiffe

wurden durch Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock durchgeführt. Für

beide Schiffe wurden vorläufige Festlegeverfügungen ausgesprochen. Die

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.







