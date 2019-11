POL-HWI: Polizei ermittelt nach zwei Urnenfunden auf der Insel Poel

Wismar (ots) - Am frühen Abend des 30. Oktober wurde die Wasserschutzpolizei

Wismar auf eine im Hafenbecken Timmendorf (Insel Poel) treibende Bestattungsurne

aufmerksam. Sie bargen diese und stellten sie sicher. Wie der Polizei in Wismar

erst heute bekannt wurde, hatten Spaziergänger bereits am 29. Oktober eine Urne

am Strand von Wangern gefunden. Nach ersten Ermittlungen der Wismarer

Kriminalpolizei handelt es sich in beiden Fällen um dieselbe Urne. Diese ist

offenbar erst kürzlich beigesetzt worden, nicht gesunken und abgetrieben. Wie

die Urne, die sich am Strand in Wassernähe befand, von Wangern nach Timmendorf

kam, ist derzeit nicht bekannt.







