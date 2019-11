POL-LWL: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Crivitz (ots) - Bei einer Tanzveranstaltung auf dem Crivitzer Markt ist es am

frühen Donnerstagmorgen zu Prügelei unter drei Männern gekommen. Als ein Ordner

der Veranstaltung dazwischen ging, um die Tätlichkeit zu schlichten, wurde er

mit einer Bierflasche angegriffen und am Kopf getroffen. Im Ergebnis wurden zwei

Personen verletzt. Einer der Beteiligten musste zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Hergang des Vorfalls ist derzeit noch

unklar. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die wegen

gefährlicher Körperverletzung geführt werden, noch an. Auch zum genauen Motiv

der Tat kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.







