POL-NB: 83-Jähriger verursacht auf Grund von gesundheitlichen Problemen einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Am 31.10.19 gegen 10:50 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere Notrufe ein, da auf der

B105 ein PKW VW Golf in Schlangenlinie fährt. Dieser befährt die B105

aus Richtung Brandshagen kommend in Richtung Greifswald. Der PKW ist

bereits mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen und hat dabei andere

Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Hierauf wurde sofort ein

Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevier Greifswald zum Einsatz

gebracht. Dieser versuchte den PKW anzuhalten. Trotz eingeschalteten

Blaulicht und Martinshorn missachtete der Fahrzeugführer die

Anhaltesignale. Erst kurz vor der Abfahrt nach Neuenkirchen konnte

das Fahrzeug gestoppt und werden. Kurz zuvor kollidierte der PKW

noch mit einer Leitplanke. Während der Unfallaufnahme stellten die

eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 83-jährige Fahrzeugführer

gesundheitliche Probleme auf Grund von Unterzuckerung hat. Aus diesem

Grund wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Greifswald

gebracht. Es entstand bei dem Unfall ein Schaden von ca. 2500 EUR.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Unfallflucht und wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde

sichergestellt.

Zeugen welche den Vorfall ebenfalls beobachtet haben werden gebeten

sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der

Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder

über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



