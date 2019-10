POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Basdorf und Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße

12, zwischen den Ortschaften Bastorf und Kühlungsborn, ein schwerer

Verkehrsunfall.



Der 69-jähriger Fahrer eines PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache

nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der aus Kühlungsborn stammende Mann wurde in seinem Fahrzeug

eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren

Verletzungen.



Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA

hinzugezogen. Die Umfallstelle war bis ca. 10:30 Uhr voll gesperrt.



Im Auftrag

Christian Eckermann

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell