POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Heringsdorf/ Usedom (ots) - Am 30.10.2019 gegen 21:20 Uhr ereignete sich in der

Ortslage Heringsdorf ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht durch

den alkoholisierten Fahrzeugführer. .Der 58-Jährige Heringsdorfer befuhr mit

seinem PKW BMW X5 die Kulmstraße in Fahrtrichtung Am Kulm. Dort kam er mit

seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen parkenden

PKW Audi A3 sowie zwei Verkehrsschilder. Nach Angaben von zwei Zeugen entfernte

sich der Unfallverursacher anschließend mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort.

Durch zivile Polizeikräfte wurde der Fahrzeugführer wenig später in einem

Geldinstitut in Bansin angetroffen.. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

1,57 Promille. Nach erfolgter Blutprobenentnahme sowie Beschlagnahme des

Führerscheins wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der geparkte PKW Audi A3 wurde bei dem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass

dieser abgeschleppt werden musste. Der eingetretene Gesamtschaden beträgt ca.

15.200,00 EUR. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst







