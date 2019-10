POL-HWI: 78-Jährige aus Dorf Triwalk weiterhin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Wismar (ots) - Die Suche nach der 78-jährige Elke Schöppener aus Dorf Triwalk

dauert nun bereits über zwei Monate an. Letztmalig wurde sie am Abend des 24.

August in der Ortslage ihres Wohnortes gesehen. Bisherige Suchaktionen der

Polizei, bei denen eine Rettungshundestaffel, ein Hubschrauber und die

Wasserschutzpolizei zum Einsatz kamen, blieben erfolglos. Auch die veranlasse

Öffentlichkeitsfahndung brachte bislang keine entscheidenden Hinweise.



Die Polizei in Wismar bittet daher nochmals die Bevölkerung um Mithilfe bei der

Suche nach Frau Schöppener. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter

der Telefonnummer 03841/203 0 entgegen.



Nachstehender Link führt zur Ursprungsmeldung mit Bild der Vermissten

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4358351







