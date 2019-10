POL-HST: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 22 mit einer schwerstverletzten Frau

Ribnitz-Damgarten/L 22 (ots) - Heute Vormittag, dem 30.10.2019, ereignete sich

auf der Landesstraße 22 bei Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, bei dem die

Fahrerin eines Pkw Hyundai schwerste Verletzungen erlitt. Die Frau musste

anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock

geflogen werden.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 54-jährige Hyundaifahrerin gegen

11:00 Uhr die L22, als sie offenbar zwischen Daskow und Plummendorf aus bisher

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum

kollidierte. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam neben der Fahrbahn auf

dem Dach zum Liegen.



Nach der Kollision kümmerten sich Ersthelfer um die verletzte Fahrerin, bis

Rettungskräfte wie Notarzt - und Rettungswagen sowie die örtliche Feuerwehr und

Polizei eintrafen.



Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs musste

die Landesstraße in dem Bereich halbseitig gesperrt werden. Gegen 12:45 Uhr war

die Fahrbahn beräumt und wieder frei befahrbar. Der bei dem Verkehrsunfall

entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf 16.000 Euro geschätzt.







