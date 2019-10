POL-LWL: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Dienstag in

Ludwigslust ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Das 64-jährige

Unfallopfer wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Kradfahrer stieß an einer Kreuzung in der Clara- Zetkin- Straße mit einem

PKW zusammen und stürzte dabei. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils

Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die

Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit wird vermutet, dass

der PKW- Fahrer die Vorfahrt missachtet hat.







