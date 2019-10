POL-HRO: Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Rostock (ots) - In der heutigen Nacht gegen 01:30 Uhr konnte durch zivile

Polizeibeamte beobachtet werden, wie zwei 21-jährige Rostocker im Bereich der

Erich-Schlesinger-Straße ein Fahrrad entwendet haben.



Durch die vor Ort befindlichen Beamten wurde unverzüglich Unterstützung

angefordert. Als diese auf Höhe Goetheplatz auf die Täter trafen, versuchte ein

Täter zu fliehen. Die Polizeibeamten konnten den Täter jedoch im Borenweg

erfolgreich stellen und die Flucht verhindern. Dabei leistete der Täter jedoch

starken Widerstand, sodass eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Als die

Beamten gerade dabei waren, dem einen Täter Handfesseln anzulegen, erschien der

zweite Täter und versuchte seinem Freund zu helfen. Dies konnte jedoch durch

weitere Kollegen verhindert werden. Dabei leistete der zweite Täter ebenfalls

Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.



Beide Täter waren stark alkoholisiert (1,15 und 1,26 Promille), wobei ein Täter

auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Im Rahmen einer

Durchsuchung konnte bei ihm Marihuana aufgefunden werden.



Beide Täter waren bereits kurz vorher in einer Rostocker Diskothek auffällig

geworden. Sie wurden zur Verhinderung weitere Straftaten in Gewahrsam genommen.



Gegen die beiden Rostocker wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls,

Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet.







