POL-HWI: Die Suche nach der 60-jährigen Vermissten aus Klein Trebbow dauert an

Wismar (ots) - Der Aufenthaltsort der seit dem 01. September 2019 vermissten

Sylwia-Maria Trems ist weiterhin unbekannt. Bereits durchgeführte Suchaktionen

sowie kriminalpolizeilichen Ermittlungen blieben bislang ohne Erfolg.



Ebenso brachte die bereits Anfang September veranlasste Öffentlichkeitsfahndung

keine entscheidenden Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau.



Die Polizei in Gadebusch bittet daher weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe bei

der Suche nach Frau Trems. Hinweise können unter der Telefonnummer 03886/722 0

mitgeteilt werden.



Mit nachstehendem Link geht es zur Ursprungsmeldung einschließlich eines Bildes

der Vermissten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4363328







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell