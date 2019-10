POL-HRO: ZEUGENAUFRUF Auseinandersetzung in Regionalexpress am Schweriner Hauptbahnhof

Schwerin (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Vorfall am vergangenen

Dienstag im Regionalexpress von Hamburg nach Rostock bittet die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin dringend um Mithilfe.



Gesucht werden Fahrgäste, die während des Zugaufenthalts auf dem Schweriner

Hauptbahnhof am 22.10.2019 gegen 09:45 Uhr Zeugen einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen einem Bundespolizisten und einem 79-jährigen

Fahrgast waren. Der Polizeieinsatz erfolgte, weil der aus Frankreich stammende

Senior ohne Fahrschein unterwegs war. In der Folge kam es dann zu der

körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 79-Jährige verletzt wurde.



Der Regionalexpress hatte unmittelbar nachdem die Beteiligten ausgestiegen

waren, die Fahrt in Richtung Rostock fortgesetzt. Zeugen haben sich bis dato

nicht gemeldet. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde der Vorfall aber von

mehreren Fahrgästen beobachtet. Genau die werden jetzt gebeten, sich bei der

Polizei zu melden.



Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der

Telefonnummer 038208/888-2222, jede andere Polizeidienststelle sowie die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.







