POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in zwei Kindertagesstätten, eine Schule und ein Hotel im Bereich Röbel

Röbel (ots) - In der Nacht vom 28.10.2019 zum 29.10.2019 ist es zu vier

Einbruchsdiebstählen im Bereich Röbel gekommen. Bislang unbekannte Täter sind

gewaltsam in zwei Kindertagesstätten, eine Schule und ein Hotel eingebrochen.



Die Täter haben sich vom Spielplatz aus gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude einer

Kindertagesstätte in der Straße Am Seeufer in Fünfseen/Kogel verschafft und im

Anschluss mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Nach derzeitigem

Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca.

600 Euro.



Des Weiteren sind die Täter gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der

Schloßstraße in Walow eingebrochen und haben auch hier sämtliches Mobiliar

durchsucht. Auch hier gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen keinen

Stehlschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.



In eine Grundschule in der Schulstraße in Altenhof wurde ebenfalls eingebrochen.

Auch in diesem Fall haben sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft und

sämtliche Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein geringer

dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zudem ist ein Sachschaden von ca. 200

Euro entstanden.



Bei dem Einbruch in ein Hotel in der Hofstraße in Fincken haben die Täter den

meisten Schaden verursacht. In diesem Fall haben sie sich gewaltsam Zutritt

verschafft und sämtliche Schränke in allen Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter

konnten hier eine Geldkassette mit einem noch unbekannten Bargeldbetrag

entwenden. Diese Geldkassette wurde am Morgen des 29.10.2019 durch einen

Hinweisgeber zwischen den Ortschaften Massow und Zepkow aufgefunden. Die

Geldkassette war leer und wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Der

entstandene Sachschaden beträgt ca. 900 Euro.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz. Die zuständigen Beamten der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel haben die Ermittlungen aufgenommen und

waren ebenfalls vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon

aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den vier Einbruchsdiebstählen gibt. Die

Täter waren augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld.



Zeugen, die in der Nacht vom 28.10.2019 zum 29.10.2019 auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen im Bereich der Ortschaften Kogel, Walow, Fincken und Altenhof

gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen

geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224

oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.







