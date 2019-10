POL-SN: Verkehrsunfall - Radfahrer fällt seitlich in Pkw

Schwerin (ots) - In der heutigen Mittagszeit kam ein Radfahrer ohne äußere

Einflüsse vom Radweg ab und stürzte seitlich gegen einen in gleicher Richtung

fahrenden Pkw.



Der 23-jährige Radfahrer war vor Ort nicht mehr ansprechbar und wurde umgehend

in das Klinikum gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen könnte ein gesundheitliches Problem ursächlich für den

Sturz gewesen sein. Der Mann hatte sich bereits wenige Stunden später aus dem

Klinikum entlassen. Die Polizei wird zur Ermittlung der Unfallursache ein

Verfahren einleiten.



Die Unfallstelle war für ca. zwei Stunden gesperrt, da durch die unklare

Unfalllage ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen wurde.



Auf dem Obotritenring kam es während der Unfallaufnahme zu

Rückstauerscheinungen.







