POL-HWI: Aquaplaning - Pkw überschlägt sich auf der A 14

Liessow (ots) - Offenbar aufgrund Starkregens verlor gestern Mittag ein

63-jähriger Mann auf der A 14 bei Liessow die Kontrolle über seinen BMW. Eigenen

Angaben des Mannes zufolge habe der Regen derart plötzlich eingesetzt, dass er

vergeblich versucht habe, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Fahrzeug kam

folgend rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und den

Wildschutzzaun, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 63-Jährige

zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in ein

Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 28.000 EUR.







