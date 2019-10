POL-SN: Polizei stellt Randalierer in der Lübecker Straße

Schwerin (ots) - Sie schlugen Hausnummern von den Wänden und beschädigten fünf

geparkte Fahrzeuge. Ein Anwohner informierte am heutigen Morgen, gegen 03.45

Uhr, die Polizei. Wenige Minuten später wurde ein alkoholisiertes Pärchen in der

Nähe des Tatortes gestellt.



Mit einem Atemalkoholwert von 1,27 und 1, 93 Promille zogen die 21-jährige Frau

und ihr 30-jähriger Begleiter durch die Lübecker Straße und ließen nicht

unbemerkt ihre Aggressionen aus.



Der 30-Jährige ist der Polizei einschlägig bekannt und wurde bereits vor einigen

Tagen unter anderem wegen des gleichen Deliktes angezeigt.



Die Polizei stellte an vier Fahrzeugen Beschädigungen der Außenspiegel fest. An

einem Pkw riss der Tatverdächtige den Scheibenwischer ab und dellte die

Motorhaube ein. Vier Hausnummern wurden von den Wänden gerissen und zerstört.



Die Kripo bittet den anrufenden Zeugen, sich unter 0385/5180-2224 zu melden. Der

entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.



