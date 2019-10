POL-HRO: Ergänzungsmeldung II: Schwerer Verkehrsunfall in Rostock-Evershagen - Zeugen gesucht

Rostock (ots) - Erstmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4414324 Ergänzungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4414446



Im Rahmen des Zeugenaufrufs meldete sich bei der Rostocker Polizei eine

Hinweisgeberin, die zur Unfallzeit ein auffälliges Fahrzeug beobachten konnte.



Der weiße Kleinwagen mit Stufenheck fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus der

Thomas-Morus-Straße kommend in Richtung Maxim-Gorki-Straße und dann weiter in

Richtung Messestraße. Die Frontscheibe des weißen Fahrzeuges war stark

beschädigt. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich männlich, groß und trug helle

Bekleidung



Die Rostocker Polizei bittet nochmal um die Mithilfe bei der Aufklärung des

Unfalls. Wer das Fahrzeug gesehen hat oder sogar kennt, möchte sich bitte bei

der Polizei melden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock

unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell